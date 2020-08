Jennifer Shrader Lawrence faz hoje 30 anos. Nascida a 15 de agosto de 1990 em Indian Hills, no Kentucky, nos EUA, foi uma criança hiperativa que sofreu de ansiedade social até aos 14 anos, altura em que descobriu a representação e rapidamente percebeu que, quando atuava, os sintomas desapareciam. Na infância, tinha o sonho de ser médica, mas acabou por ser como atriz que fez carreira. Teve a primeira experiência profissional no episódio piloto de uma série de televisão que nunca avançou, "Company Town".

Seguiram-se pequenas participações em "Monk", "Medium" e "The Bill Engvall Show", onde começou a ser notada. Em 2008, estreia-se no cinema em "Garden party"e pouco depois é escolhida para interpretar a filha adolescente de Kim Basinger, em "Longe da terra queimada", um filme que também conta com o português Joaquim de Almeida no elenco. O papel vale-lhe o prémio de atriz revelação no Festival de Cinema de Veneza. À medida que o tempo vai passando, o interesse de produtores e realizadores aumenta.

Em 2012, "The hunger games: Os jogos da fome" convertem-na numa estrela global. Os papéis que interpreta em filmes como "Golpada americana", "Joy" e "Passageiros" cimentam-lhe o estatuto. Em 2015 e 2016, depois de a revista Time a ter incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, torna-se na atriz mais bem paga do mundo. "Não sei se foi por isso que as coisas correram tão bem, e não recomendo esta forma de pensar a ninguém, mas eu sempre soube que seria bem sucedida na representação. Mas também trabalhei para isso", assume a atriz.

Casada com Cooke Maroney, diretor de uma galeria de arte, desde outubro, Jennifer Lawrence fundou, em 2018, a produtora Excellent Cadaver. Três anos anos, tinha criado a Jennifer Lawrence Foundation, uma fundação que dinamiza iniciativas para combater o abandono escolar. O filme independente "Red, white and water", da realizadora Lila Neugebauer, que produz e interpreta, é um dos projetos que tem em mãos. Outro é a comédia "Don't look up", com Cate Blanchett, que será exibida pela plataforma Netflix.