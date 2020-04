Tânia Ribas de Oliveira não resistiu a dividir com os seus seguidores do Instagram o desabafo que o seu filho Tomás, de apenas sete anos, partilhou consigo ao deitar.

Numa reflexão sobre os efeitos do novo cornavírus, o pequeno Tomás chegou à conclusão de que a pandemia teve pelo menos um aspeto positivo: o facto de as touradas terem sido adiadas.

"Os touros podem estar sossegados como os outros animais", realçou o menino, que parece ter já as suas ideias bem definidas: "(...) se fosse um adulto fazia uma lista gigante com assinaturas de todo o mundo para nunca mais haver touradas", referiu ainda, perante o aplauso da sua mãe e, claro, do padrinho João Baião que não resistiu a comentar a publicação.

