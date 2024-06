Já foram vários os namorados que a imprensa cor-de-rosa 'arranjou' a Margarida Corceiro e um dos que mais deu que falar foi o piloto Lando Norris.

Apesar do romance nunca ter sido assumido por nenhuma das partes, mereceu o acompanhamento atento de internautas que chegaram a uma conclusão no mínimo surpreendente.

No TikTok, num vídeo que acabou por se tornar viral na rede social, é referido que o piloto terá bloqueado Corceiro no Instagram.

Na verdade, são apontadas três possibilidades: Lando ter bloqueado Margarida, esta ter retirado todos os seus 'gostos' e apagado os próprios comentários ou Lando ter restringido a conta de Corceiro.

A internauta nota ainda que a "coisa azedou" no Grande Prémio do Mónaco, no qual a também atriz marcou presença, nunca aparecendo junto de Lando, como aconteceu em outras ocasiões. É apontado, inclusive, que houve uma festa para a qual os atletas levam habitualmente as namoradas, mas que Margarida não foi à mesma.

A partir dessa altura, o piloto tem colocado 'gostos' em fotos de mulheres em biquíni e Corceiro nas de um jogador de futebol americano.

