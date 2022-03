São várias as partilhas que já foram feitas nas redes sociais desde que começou a invasão russa à Ucrânia, e as mais recentes notícias geraram uma revolta ainda maior entre muitos famosos.

Com a Rússia a destruir uma maternidade e um hospital pediátrico em Mariupo, as caras conhecidas usaram mais uma vez o Instagram para se manifestarem contra o presidente russo, Vladimir Putin, mostrando o apoio ao povo ucraniano. Entre as mensagens está a publicação de Sónia Tavares.

"A cobardia e a maldade no seu expoente máximo. [...] Palhaço, assassino, monstro, cobarde, p*** pequena, filho da p****, fora a mãe que não tem culpa. Que não haja piedade para com este cão com cornos", escreveu a cantora.

