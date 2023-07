Há um mês que Filipa Nascimento "ansiava o dia de ontem", era o dia em que ia ter uma audição para uma oportunidade profissional muito desejada. Contudo, a vida voltou a trocar-lhe as voltas e nada correu como planeado.

"Tive um mês de m****, perdi a minha prima/irmã, tive uma filha doente, etc… Nunca pensei que num mês da minha vida tanta coisa má pudesse acontecer. Precisava, mesmo assim, de ganhar forças para me preparar para o dia de ontem. Tinha uma audição que para mim era muito importante. Consegui essas forças, pela vontade gigante que tinha em querer passar na audição e por ter um maridão ao meu lado que me aliviou sempre que possível para me dedicar ao trabalho que tinha para fazer", começou por contar a atriz, que viu recentemente a prima morrer vítima de ferimentos causados por violência doméstica.

A três dias da audição começou a sentir-se doente, mas ainda assim esperançosa de que iria conseguir estar presente. "Mas no dia anterior fiquei tão mal que nem conseguia levantar-me da cama sem fraquejar e chorar de dores. Tanto suor, tanta dor de cabeça, tanta logística para decorar um texto daqueles complexo para no dia anterior ficar super doente e não conseguir comparecer… E é raro ficar doente, muito menos como fiquei", lamentou.

Filipa explica que apenas quis contar a sua história para "desabafar", admitindo que se sente "mesmo triste", "frustrada e desiludida".

"Já perdi algumas oportunidades profissionais, mas sempre por outros motivos, nunca por algo que me deixou incapacitada. Dizem que as coisas acontecem sempre por uma razão, por isso, vou ficar à espera para saber qual é", completou, esperançosa de vir ainda a tirar lições e ensinamentos de tudo o que lhe tem acontecido nos últimos tempos.



© Reprodução Instagram/ Filipa Nascimento

