Tony Carreira já chegou ao Tribunal Judicial de Santarém onde ainda durante a manhã desta sexta-feira, dia 12 de janeiro, será conhecida a sentença do processo que investiga a morte de Sara Carreira.

O artista, pai da falecida jovem, começou por confessar que esteve perto de optar por não comparecer no tribunal. "Para ser sincero, até ontem à noite tinha tomado a decisão de não vir. Acho que devo à minha filha estar aqui, mas não venho cá fazer nada", fez notar aos jornalistas.

De seguida, Tony referiu que apenas deseja que todos os arguidos "sigam as suas vidas" e garantiu que não tem intenções de recorrer, seja qual for a decisão do juiz. "O meu objetivo era tentar perceber o que aconteceu ali", vincou.

Por fim, sublinhou que o luto será feito durante toda a sua vida e voltou a criticar o facto de todos os arguidos insistirem que não se recordam do que aconteceu na fatídica noite.

Sara Carreira, vale lembrar, perdeu a vida a 5 de dezembro de 2020, num acidente de viação. O veículo em que seguia era conduzido por Ivo Lucas, o então companheiro.