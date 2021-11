Enquanto diretora de entretenimento e ficção da TVI, Cristina Ferreira não podia estar mais satisfeita com a estreia de 'Para Sempre', a nova novela do canal.

Depois do primeiro episódio ir para o ar, a apresentadora destacou nas redes sociais a comovente cena em que um menino, a versão criança da personagem interpretada por Diogo Morgado, é abandonado pela mãe à porta de uma igreja.

"A cena... toda a equipa chorou mil vezes quando a viu. Até hoje. Da autoria de André Ramalho este primeiro episódio é apenas uma amostra do que vai ser PARA SEMPRE. Com um elenco extraordinário, são tantas as histórias e os segredos por desvendar", afirmou Cristina na legenda das imagens.

