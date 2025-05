Manuel Luís Goucha marcou presença esta quinta-feira, 29 de maio, no 'Dois às 10', onde recordou memórias especiais com a mãe.

Questionado por Cristina Ferreira se escrevia com frequência a Maria de Lourdes Sousa, o comunicador explicou ter tido esse hábito no início da idade adulta.

"Escrevia para a minha mãe quando saí de Coimbra, com 18 anos. Manifestava o meu amor por ela e as imensas saudades nos momentos mais triste, nos momentos de algum desespero no caminho de ator de teatro", disse.

O comunicador acabou mesmo por revelar um gesto de amor da mãe relacionado com estas cartas. "É curioso, porque uma das cartas, talvez aquela que mais a emocionou, ela emoldurou e teve até ao último dos seus dias no seu quarto".

Já Maria de Lourdes, que morreu aos 101 anos, em agosto de 2024, surpreendeu o filho com uma carta que escreveu e que apenas lhe foi entre após a sua morte. "Ela deixou-me uma carta da qual eu não sabia nada, só soube ao fim de 24 anos. Uma declaração de amor", recordou.

