Bibá Pitta voltou a destacar o batizado do neto mais novo na sua página de Instagram. Dias após a cerimónia, que decorreu no passado sábado, a figura pública partilhou uma fotografia onde surge junto da filha, Maria Pitta Paixão, e do pequeno António.

Uma publicação que serviu para Bibá dedicar uma mensagem carinhosa à filha mais velha, sem esquecer dos netos.

"Não há benção nem milagre maior do que poder ter sido mãe de cinco filhos!! Aqui do meu lado está a primeira filha, a mais velha, a matriarca dos irmãos, aquela que me fez fechar um ciclo de vida e abrir outro (este nunca mais se fecha, é eterno, infinito e com continuação)", começou por escrever.

"Já com dois filhos, o Duarte e este bebé que acabou de ser abençoado por Deus, o bebe António, meus netinhos adorados! Que Deus vos proteja e que tenham muita saúde (já agora, eu também para vos poder acompanhar e ajudar sempre)", rematou.

Leia Também: António, neto de Bibá Pitta, batizado. "Sou uma avó muito agradecida"