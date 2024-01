Cláudio Ramos deixou-se encantar por uma camisola de malha que, apesar de muito bonita, não está acessível a todas as carteiras.

É sabido que o apresentador tem uma parceria com a Benetton e que várias são as vezes em que promove as novas coleções desta marca, o que aconteceu novamente esta quinta-feira, dia 25 de janeiro.

Cláudio conduziu a emissão de hoje do 'Dois às 10' com uma camisola de malha bege, de manga comprida, que tem um cavalo castanho ao centro.

A peça pertence à mais recente coleção da Benetton e custa 89,95 euros, como é possível verificar no site oficial.

"Então bom dia e digam lá se esta camisola não é mesmo o máximo?!", escreveu Cláudio Ramos na legenda de várias fotografias suas com este look. Ora veja:

