Miguel Vicente esteve à conversa com Manuel Luís Goucha na tarde desta segunda-feira, 4 de setembro, na TVI. Questionado se continuava solteiro, o antigo concorrente do 'Big Brother' disse que sim, notando, contudo, que estava a falar com uma pessoa.

"O meu coração ainda não tem dona, mas estou muito feliz. Estou junto de pessoas que me amam, tenho uma pessoa com quem tenho falado, [mas] é só uma amizade", esclarece.

"A Bárbara ficou uma amiga ou não?", perguntou entretanto o apresentador referindo-se a Bárbara Parada, ex-namorada de Miguel, com que este teve muitas divergências.

"Já está conversado", respondeu Miguel

"Pronto, não ficou", inferiu o apresentador.

Dos restantes concorrentes com quem dividiu a casa, Miguel garante que guarda um enorme carinho por alguns.

