O vocalista dos Faster Pussycat, Taime Downe, falou pela primeira vez da morte da noiva. O artista esteve no programa 'Trunk Nation' da SiriusXM, no passado dia 30 de maio.

Ao falar da partida de Kimberly Burch, que morreu após, alegadamente, ter caído ao mar durante um cruzeiro em março, o cantor disse: "É uma montanha-russa."

"Estou a aguentar-me. Apenas a viver um dia de cada vez", confessou ainda Taime Downe, de 60 anos.

"Todas as pessoas disseram que andar na estrada e fazer o que faço, estar com a minha família e a minha banda, seria bom para mim. Segui esse conselho e estou a fazer isso", acrescentou, contando também que falar sobre a morte de Kimberly com os "amigos próximos" foi "bom". "Mas não quero mesmo falar sobre isso com estranhos, porque não me parece apropriado. É o que é."

De acordo com a People, Taime Downe comentou sobre as circunstâncias da morte da noiva: "Culpo o álcool e os comprimidos."

Leia Também: Revelada causa da morte do cabeleireiro de Kylie Jenner