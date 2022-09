Esta terça-feira, 20 de setembro, aconteceu a gala Quinas de Ouro 2022, na Cidade do Futebol. Este foi um regresso do evento desportivo que contou com a presença de grandes estrelas do futebol, depois de uma pausa de dois anos por causa da pandemia.

A cerimónia contou com várias atuações musicais, sendo que uma delas foi a de Dino d'Santiago.

O músico fez uma atuação arrepiante ao interpretar a música 'Esquinas'.

O momento foi evidenciado por Rita Ferro Rodrigues na sua conta de Instagram.

