Cristiano Ronaldo não faltou à Gala Quinas de Ouro e foi reconhecido como melhor marcador das seleções. O jogador de futebol juntou-se a outros craques nesta noite de celebração, onde vários nomes levaram prémios para casa.

Além de CR7, também Ricardinho ou os treinadores José Mourinho e Abel Ferreira foram 'presentados' com galardões.

A gala contou também com a presença de Vasco Palmeirim, no papel de apresentador. No Instagram, escreveu: "Eu e uma malta amiga. O Rónas, o Bernas, o Jotinha, o Will, o Palha, epá são tantos. Obrigado pelo convite. Andreia Sofia Matos e Hélder Postiga, foi um gosto".

No palco passaram artistas muito conhecidos - Carolina Deslandes, Nininho Vaz Maia, que se mostrou "orgulhoso" por atuar na gala, e Dino D'Santiago, que também fez questão de destacar o momento no Instagram.

Veja na galeria algumas imagens da Gala Quinas de Ouro.