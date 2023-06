Recentemente, o príncipe Harry viajou até Londres, Inglaterra, de maneira a testemunhar num processo em tribunal contra o grupo editorial Mirror Group Newspapers.

Já no regresso aos Estados Unidos, onde vive com Meghan Markle e os dois filhos, o duque de Sussex protagonizou um gesto de gentileza com um assistente de bordo, conforme este destacou nas redes sociais.

Holden Pattern, nome do assistente em questão, partilhou uma fotografia na qual se vê um cópia da autobiografia de Harry. "Acabei de encontrar isto na minha mala que um passageiro me deu", escreve na imagem.



© Instagram - Holden Pattern

Pattern partilhou ainda uma fotografia com Harry, na qual os dois aparecem a sorrir.



© Instagram/Holden Pattern

