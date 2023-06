O príncipe Harry fez questão de mostrar o seu apoio a antigos miliares no evento anual Department of Defense Warrior Games, em San Diego.

O duque de Sussex esteve no evento esta segunda-feira, 12 de junho, para ver as competições entre veteranos.

Segundo a revista Hello!, Harry acompanhou as performances, enquanto falava com as famílias dos atletas.

Um dos momentos nos quais foi fotografado era enquanto assistia a uma competição de voleibol. Nas redes sociais da iniciativa foi partilhada uma fotografia do filho mais novo do rei Carlos III.

Harry mostra assim que continua a apoiar as iniciativas ligadas a militares. Sendo ele próprio veterano, em 2014 criou os Invictus Games, uma competição desportiva igualmente destinada a homens e mulheres feridos em combate.

Leia Também: Príncipe Harry não foi convidado para o aniversário do pai, Carlos III