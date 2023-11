Segundo o especialista Richard Fitzwilliams, a família real não viu com bons olhos os duques de Sussex terem reagido a uma notícia no dia em que o soberano fez, pela primeira vez, a Abertura do Parlamento britânico.

O príncipe Harry e Meghan Markle têm sido alvo de críticas por parte da família real depois de uma atitude que deixou a 'Firma' "profundamente ressentida". Em causa esteve a resposta do casal, através de um representante, depois de surgirem notícias que davam conta que Harry e Meghan tinha recusado o convite para estarem presentes nas celebrações de aniversário do rei Carlos III. Ora, a resposta surgiu apenas algumas horas antes de Carlos presidir à Abertura do Parlamento. "Pode, certamente, levar anos para que haja uma reconciliação entre os Sussex e a família real", notou o especialista Richard Fitzwilliams. "Quem é que confiaria em Harry e Meghan, especialmente depois de reagirem às notícias no dia em que o rei fez o seu primeiro discurso na Abertura do Parlamento?", questiona. Segundo o especialista, este tipo de atitude não é visto com bons olhos pela realeza. "Não acho que o Harry se importe muito com o convite para o aniversário do pai. A mágoa é profunda. Os Sussex ainda querem um pedido de desculpas da realeza", completa.