É dia de festa em casa de Ivete Sangalo. O marido da cantora, Daniel Cady, completa 35 anos de vida. Data repleta de significado que mereceu ser assinalada por parte da artista brasileira, de 48 anos, com uma declaração de amor apaixonada.

"Meu par! Não somos metades um do outro. Somos inteiros e entregamo-nos totalmente. O nosso mundo é gigante! O que construímos juntos é gigante, tão grande que é muito maior do que pensamos. É amor! Puro! Tu és o que eu mais quero. Feliz aniversário, meu Kassinho. Amo-te todo", começou por escrever Ivete na legenda de uma imagem que parece ter gerado burburinho entre os fãs.

Em causa está a posição em que o casal se encontra. Algo que a cantora fez questão de esclarecer: "#PraCegoVer: a imagem mostra Daniel e Ivete deitados. Apenas metade do rosto dele aparece a olhar para a câmara e ela com o queixo apoiado sob a sua mão nas costas dele e a fazer biquinho com a boca".

Importa lembrar que Ivete Sangalo e o marido têm três filhos em comum: Marcelo, de 10 anos, e as gémeas Helena e Marina, de dois anos.

