Este sábado, 19 de fevereiro, foi dia de festa em casa de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey. A jovem atriz completou 24 anos de vida.

Ortigão não deixou passar em branco o aniversário da amada e usou a sua conta oficial de Instagram para a felicitar.

"Hoje o dia é teu pequenina. Parabéns, Ké, pelos teus 24 anos. Tenho tanto orgulho em ti e no que te tornaste…Mereces tudo", declara o ator na legenda de uma fotografia da amada.

Recorde-se que Kelly Bailey subiu ao palco da gala de aniversário da TVI no dia do seu aniversário e foi surpreendida com um momento feliz em que todos os rostos da estação lhe cantaram os parabéns.

Leia Também: Ivo Lucas venceu 'A Máscara' e ficou em lágrimas ao cantar para 'o céu'