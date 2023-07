Camilla pode até ser rainha, mas em casa é também a avó de cinco netos.

A monarca é avó de Lola e Freddy (filhos de Tom Parker Bowles e da ex-mulher Sara) e ainda de Eliza e dos gémeos, Gus e Louis, filhos de Laura Lopes e respetivo marido, Harry.

Numa entrevista ao The Times, Sara, ex-nora de Camilla, revelou que as crianças se referem à mesma como "Gaga" ("vovó" ou "avozinha" numa tradução livre).

Conforme assegura a revista Hello!, Camilla tem uma relação muito próxima com os netos, com quem partilha momentos de leitura e até mesmo anedotas.

Vale notar que três dos netos, inclusive, foram pajens de honra na sua coroação e do rei Carlos III no passado mês de maio.