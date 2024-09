Alexandra Lencastre completou 40 anos de carreira tendo sido homenageada no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 26 de setembro. Uma das personalidades que esteve presente no momento foi Rita Pereira, que teceu os mais diversos elogios a Alexandra, com quem já contracenou em diversas ocasiões.

"40 anos fascinantes, carregados de personagens inspiradoras mas acima de tudo, a celebração de uma mulher que arriscou muito numa altura em que as mulheres não tinham a liberdade que têm hoje, e essa é para mim uma das maiores inspirações", sublinhou.

"A Alexandra Lencastre ajudou muitas mulheres a libertarem-se de preconceitos. Falava abertamente de assuntos proibidos, chocava o país de forma positiva. É linda, talentosa e uma ótima colega de trabalho", nota ainda, confessando que saiu do estúdio "lavada em lágrimas".

Eis a publicação: