Maria Botelho Moniz encantou o país ao revelar ontem, dia 25 de maio, que se encontra grávida pela primeira vez, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata.

Depois do emotivo anúncio feito em direto, a apresentadora sentou-se com o companheiro das manhãs, Cláudio Ramos, para uma entrevista que irá para o ar no 'Dois às 10'.

Ainda assim, em jeito de promoção dessa mesma conversa, Maria partilhou a primeira fotografia onde é possível ver a barriguinha de grávida.

Vale lembrar que a comunicadora está grávida há 14 semanas.

