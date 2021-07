Nicole Nafziger, estrela de reality show que se tornou conhecida no programa do TLC '90 Day Fiance', confirmou que o seu relacionamento com Azan Tefou, precisamente retratado no formato, chegou ao fim após cinco anos.

"O Azan e eu decidimos seguir caminhos diferentes. Tivemos muito amor e respeito um pelo outro, mas não sem as nossas falhas. Infelizmente, não podemos continuar a nossa jornada juntos", disse Nicole, de 27 anos, num comunicado à Us Weekly esta segunda-feira, 12 de julho.

"Isto pode ser um choque para muitos porque permanecemos fortes por tanto tempo e perante tanta coisa. Mas à medida que seguimos em frente e nos curamos, pedimos que se respeitem ambas as partes e não sejam feitas perguntas. Obrigada a toda gente que nos apoiou quando estávamos juntos e que continua a apoiar enquanto pessoas individuais", completou.

Nicole e Azan surgiram na 4.ª temporada do reality show em 2016, depois de se conhecerem e apaixonarem através de uma aplicação.

