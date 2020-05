A youtuber e influencer digital Bárbara Corby tem usado o tempo livre da sua quarentena para oferecer aos seguidores conteúdos digitais úteis para os tempos em que vivemos.

Recentemente, a influencer, que aguarda a chegada do primeiro filho, fez um vídeo onde sugere às fãs cinco looks distintos conjugados com as mesmas calças de fato de treino. Dicas que se adaptam a todas as que ainda estão em quarentena e, particularmente, a futuras mamãs.

"Desta vez trago-vos cinco opções de looks perfeitos para esta quarentena com as mesmas calças de fato de treino!! Lembrando que estou gravidíssima, então estas opções são adaptadas à minha barriga", pode ler-se na legenda da publicação.

Veja o vídeo abaixo e deixe-se inspirar:

