"3 gerações": foi desta forma que Maria Pitta Paixão, uma das filhas de Bibá Pitta, descreveu uma fotografia que partilhou na sua página de Instagram. No retrato, Maria posa com Bibá e ainda com a filha mais nova, a pequena Maria da Piedade.

Um retrato que mereceu os mais diversos elogios por partes dos seguidores.

Recorde-se que Maria Pitta foi mãe pela no passado dia 30 de setembro. Esta já tinha dois filhos: Duarte, de cinco anos e António Maria, de um, fruto do seu relacionamento com Guilherme Paixão.

