Carolina Deslandes foi mãe pela segunda vez há precisamente três anos. Benjamim, o filho do meio da cantora e de Diogo Clemente, nascia a 1 de junho para trazer ainda mais felicidade a toda a família.

No dia em que o irmão de Santiago, de quatro anos, e Guilherme, de um ano, completa três anos de vida resolvemos marcar o feito reunindo as mais amorosas fotografias do menino de sorriso fácil.

