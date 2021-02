O duo francês conhecido pelo público como Daft Punk, cujos verdadeiros nomes são Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, deixam oficialmente de existir a partir desta segunda-feira.

A notícia foi inicialmente avançada através de uma publicação enigmática, um vídeo de oito minutos publicado na conta oficial dos Daft Punk no YouTube com a legenda 'Epílogo'.

Trata-se de um excerto do filme de ficção científica 'Electroma', realizado pela dupla.

Pouco depois, foi a representante de Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter a confirmar o fim de uma das duplas mais populares de sempre da música eletrónica em declarações à Pitchfork.

Até ao momento não são conhecidos os motivos que podem ter levado ao fim dos Daft Punk.

Os Daft Punk tiveram uma carreira de 28 anos, com cinco álbuns e vários temas de sucesso. 'Get Lucky', feita em colaboração com Nile Rodgers e com o cantor, rapper e produtor musical Pharrel Williams, espalhou-se pelo mundo e é provavelmente a mais conhecida música da dupla.

O último álbum dos Daft Punk, 'Random Access Memories', lançado em 2013, foi premiado com cinco Grammys, incluindo na categoria de Melhor Álbum do Ano.

[Notícia em atualização]