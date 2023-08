Charlize Theron foi notícia na passada semana depois de se mostrar indignada com um dos estereótipos a que as mulheres em Hollywood estão sujeitas. A atriz, de 48 anos, respondeu à letra, depois de ter sido acusada de ter feito intervenções estéticas ao rosto, de maneira a contrariar os efeitos da passagem do tempo.

"São do género, 'o que é que ela fez à cara? E eu penso, 'cabra, estou apenas a envelhecer! Não significa que fiz intervenções que correram mal. Foi isso que aconteceu'", afirmou numa entrevista à Allure.

Também Pamela Anderson comentou o mesmo assunto, referindo que no auge dos seus 56 anos encontrou liberdade ao permitir-se andar sem maquilhagem, coisa rara no mundo das celebridades.

"Reparei que entre as pessoas com grandes maquilhagens era apenas eu a remar contra a maré e a fazer o contrário", notou em declarações à Elle.

Na presente galeria, e inspirados nestes dois exemplos, destacamos imagens de 24 mulheres, todas elas com fama internacional, que não tiveram medo de mostrar a sua beleza natural ao mundo.

