Quase 10 anos depois, o elenco da sétima temporada da novela 'Morangos Com Açúcar', da TVI, voltou a reunir-se.

Nomes como Lourenço Ortigão, Miguel Santiago, Ricardo de Sá, Nuno Martins e Diogo Branco voltaram a encontrar-se para lembrar os velhos tempos e mostrar que a amizade permanece intacta.

Nas redes sociais, foi com um desabafo emotivo que Ortigão falou do reencontro.

"Incrível como quase 10 depois, voltámos a reunir-nos e estava tudo lá. Tudo! A cumplicidade, a amizade, as piadas, a intimidade, os conselhos, a química de grupo, verdadeiramente como se voltássemos atrás no tempo e nos tivéssemos visto no dia anterior. É a prova vivida de que o que vivemos não se apaga e que a vida põe sempre as coisas no lugar. Que dia do caraças", escreveu o ator.

Leia Também: Começou a mudança! O novo reforço que Cristina Ferreira levou para a TVI