A duquesa de Cambridge pode ser considerada a "rainha da reciclagem" tendo em conta as inúmeras indumentárias que tem repetido ao longo dos anos. No dia em que completa o seu 40º aniversário recorde alguns dos seus melhores looks e inspire-se.

Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram