A cerimónia da entrega da Bola de Ouro tomou lugar na noite desta segunda-feira, 29 de novembro, em Paris e contou com a presença das maiores estrelas do futebol. E não só - de Hollywood também.

Zendaya foi uma das estrelas a desfilar na red carpet do evento que distingue o futebolista do ano e conquistou todas as atenções com um elegante vestido preto.

A criação de Roberto Cavalli destacava-se pela estrutura dourada, em formato de ossos, nas costas. Veja na galeria.

