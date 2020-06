Esta terça-feira, dia 2, Cristina Ferreira e a sua 'vizinha', Joana Barrios, brilharam com os visuais que escolheram para usar hoje.

Olhando para as fotografias, é possível ver que as amigas optaram por indumentárias com uma das tendências da atualidade: os padrões.

Assim sendo, Cristina surgiu com um vestido de padrão floral e tigresa, assim como Joana, mas numa vertente mais vintage.

Qual dos dois é o seu preferido?

