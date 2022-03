Beyoncé 'incendiou' as redes sociais com um visual que partilhou com os seguidores do Instagram. Trata-se de um sensual vestido, repleto de transparências, que evidenciava as suas curvas.

Os brilhos no modelo foram a 'cereja no topo do bolo'.

Como seria de esperar, os elogios por partes dos seus seguidores não se fizeram esperar.

Veja o modelito na galeria.

Leia Também: Beyoncé e Billie Eilish vão cantar os seus temas nomeados nos Óscares