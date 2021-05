Romântica e primaveril, são as palavras que definem Victoria da Suécia na sua última aparição pública. A princesa marcou presença no evento Nordic Museum e Skansen & Friends, que aconteceu em Estocolmo, e escolheu para a ocasião uma peça com a qual já tinha brilhado.

Trata-se de um vestido midi, com padrão floral, da marca byTimo, que foi estreado há três anos no batizado da sua sobrinha Adrienne, filha da princesa Madalena.

Ao recuperá-lo, Victoria adaptou o vestido ao evento em questão e combinou-o com um sobretudo nude, e sapatos e clutch camel. Veja em detalhe na galeria.

