Victoria Beckham tornou-se num ícone de moda com o seu estilo elegante, onde predominam na sua grande maioria cores neutras. Tendo isto em conta, a mulher de David Beckham surpreendeu os seus admiradores com a escolha arrojada para um look que usou recentemente.

Conforme poderá ver ao pormenor através das imagens presentes na galeria, Victoria deu nas vistas ao surgir com uma combinação alegre de quatro cores - amarelo, vermelho, preto e verde.

Destaque ainda para as calças à boca de sino que cobriam completamente os pés, uma das grandes tendências desta estação inspiradas na década de 1990.

