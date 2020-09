Veja o look com que a atriz brilhou, este domingo, no Festival de Cinema de Veneza.

Cate Blanchett permanece uma das estrelas mais assíduas na passadeira vermelha da 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, uma vez que este ano assume o cargo de presidente do júri. Os seus visuais têm estado em destaque e sem dúvida que o deste domingo, dia 6, marcou pela diferença. A celebridade decidiu deixar os longos vestidos de lado e apostou num conjunto clássico - de calças e camisa, ambas brancas - que conjugou com um blazer preto repleto de brilhantes. Elegância e poder são as palavras de ordem. Veja o visual em detalhe na galeria. Leia Também: Filha de Uma Thurman rouba atenções em Veneza com 'vestido sereia'







