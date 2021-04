Começou mais uma semana e as 'rainhas' das tardes televisivas já deram a conhecer os seus primeiros looks para as emissões de 'A Nossa Tarde', da RTP, e de 'Júlia', da SIC. Surpreendentemente, Tânia Ribas de Oliveira e Júlia Pinheiro arrancaram a semana com escolhas algo semelhantes.

Apesar dos seus gostos serem distintos, as duas apresentadoras surgiram com vestidos estilo camiseiro, em popelina, perfeitos para um dia de primavera: a anfitriã da RTP apostou num modelito verde pastel com mangas abalonadas; já Júlia escolheu numa peça em branco com estampado em tons de azul.

Confira ambos na galeria e diga-nos qual o seu favorito.

