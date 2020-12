Sofia, condessa de Wessex, deu nas vistas com um exuberante acessório na visita ao quartel-general londrino de The Corps of Army Music que realizou esta quinta-feira, dia 10, na companhia do marido, príncipe Eduardo.

Trata-se de um chapéu assimétrico, em género de cartola, de cor bordeaux, com um laço.

A peça destacou-se sobretudo por completar um visual discreto e clássico. Sofia escolheu para a ocasião um longo sobretudo cor 'off white', botas pretas e lenço e clutch bordeaux.

Espreite em detalhe na galeria.

Leia Também: Mansão onde vive o príncipe Eduardo é digna de um castelo de encantar