Este domingo, dia 28 de março, os espectadores puderam assistir a mais um programa do 'All Together Now', na TVI. Entre o grupo de 100 jurados encontra-se Rita Pereira, que tem dado nas vistas não apenas pelos comentários que faz aos concorrentes, como também pelos visuais que escolhe para aparecer.

O último, conforme se vê na publicação mais abaixo, evidenciava o lado mais sensual da atriz.

Tratava-se de um vestido padronizado cujo destaque ia para o decote.

Os elogios não se fizeram tardar, sendo que a artista Blaya fez até questão de pedir para que Rita lhe oferecesse o vestido.

