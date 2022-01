Selena Gomez mostrou que é possível escolher roupas coloridas para usar em pleno inverno e fugir aos tradicionais visuais escuros.

A atriz, cantora e empresária foi vista em Nova Iorque enquanto filmava 'Only Murders in the Building'. Nesta ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Selena estava a usar um casaco verde de pelo da Proenza Schouler White Label.

Ainda assim, e apesar do casaco aparentar ser quente, este não foi suficiente para aconchegar Gomez, pelo que a estrela chegou a colocar outro casaco por cima...

