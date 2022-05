Sara Sampaio continua por Cannes e a marcar presença nos eventos que decorrem no âmbito do famoso festival de cinema, que por estes dias decorre na icónica cidade francesa.

Este sábado, dia 21 de maio, a modelo esteve entre as celebridades que desfilaram na passadeira vermelha da gala Celebration Of Women In Cinema. Para a ocasião, a portuguesa escolheu um exuberante vestido preto, repleto de brilhantes, marcado por várias assimetrias e transparências.

A peça, que pode ver ao pormenor através das imagens disponíveis na galeria, é uma criação de Roberto Cavalli.

