O look que Diana Chaves elegeu para abrir a semana no programa 'Casa Feliz', da SIC, continua a dar que falar entre os fãs. E pelos melhores motivos.

Ao conjunto prateado, de calças e top, repleto de glitter, a apresentadora juntou umas botas que fizeram enorme sucesso entre as suas seguidoras.

Sabemos agora, satisfazendo a curiosidade de todas as que ficaram apaixonadas por este detalhe do look de Diana, que as botas em questão são da marca Steve Madden e estão à venda na loja online da marca por 111,99€.

