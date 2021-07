O Festival de Cinema de Cannes tem juntado na passadeira vermelha algumas das maiores celebridades do mundo da representação que escolhem visuais vistosos e marcantes.

Um desses casos foi o de Rosamund Pike. A atriz britânica, de 42 anos, deslumbrou com um vestido vermelho em tule, cuja parte da frente fazia lembrar um coração. Destaque ainda para o toque de sensualidade com as costas à mostra.

Note-se que Rosamund Pike foi assistir à exibição de 'OSS 117: From Africa With Love'.

Veja na galeria as imagens desta ocasião.

Leia Também: Aos 63 anos, Sharon Stone posa deslumbrante no Festival de Cannes