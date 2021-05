A rainha Máxima da Holanda começou a semana com a visita a uma escola na vila de Bourtange para marcar presença numa iniciativa relativa ao projeto 'More Music in the Classroom' - um evento infantil que promove o interesse pela educação musical.

Junto das crianças e jovens, a monarca destacou-se com um visual em tons de verde seco e dourado que enalteceu a sua elegância e feminilidade.

Uma vez mais, o gosto sofisticado da mulher do rei Guilherme deu nas vistas num visual que ficará na memória dos seus admiradores. Veja em detalhe na galeria.

