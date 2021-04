Os reis de Espanha terminaram uma semana de compromissos oficiais com a visita ao Instituto Cervantes, em Madrid, a propósito da comemoração do Dia Mundial do Livro.

Para a ocasião, Letizia optou uma vez mais por não estrear uma peça de vestuário e recuperou um elegante vestido azul marinho que usou pela primeira vez há cerca de um ano.

A peça, da marca Massimo Dutti, foi conjugada com uns sapatos no mesmo tom - com um pormenor em padrão animal - e um sobretudo branco.

Mais uma escolha que deu cartas e roubou todas as atenções. Veja na galeria.

