Depois da viagem a Londres para marcar presença na cerimónia em homenagem ao príncipe Filipe, a rainha Letizia retomou a agenda oficial em Madrid.

Esta quinta-feira, dia 31, a monarca marcou presença num ato público organizado pela FAD (uma fundação de combate à toxicodependência) e deu nas vistas pela escolha do look.

Para a ocasião, Letizia recuperou do seu armário uma saia com padrão leopardo, de Roberto Verino, que estreou em 2017, e combinou-a com um casaco branco que optou por levar pelos ombros.

Veja na galeria aquele que foi o visual escolhido para o último ato público do mês.

