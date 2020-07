Rainha Letizia segue, na companhia do marido, o rei Felipe VI, na digressão por Espanha e esta sexta-feira a paragem deu-se em La Rioja, onde uma vez mais não passou despercebida pela escolha do look.

A monarca voltou a reclicar peças, desta vez uma jaqueta da Uterqüe, que estreou em 2015, nota a revista Hola. Em tons terra, o casaco destaca-se pelas riscas horizontais e pelo corte, pela cintura e de manga a três quartos.

A peça foi combinada com umas calças e blusa pretas, tornando-se assim a protagonista do visual.

Letizia deu novamente provas de que a moda é cíclica e que, neste caso, o seu gosto está perfeitamente atual.

