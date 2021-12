A rainha Letizia começou a semana com aquele que será o último ato público antes do Natal. Esta segunda-feira, 20 de dezembro, rumou ao norte de Espanha, mais precisamente a San Sebastián, para marcar presença na reunião anual dos diretores do Instituto Cervantes.

Para a ocasião, apostou num visual que, apesar de discreto, evidenciou a sua faceta mais clássica e elegante. Tratou-se de uma blusa preta, saia midi com padrão aos quadrados e stilettos pretos. Veja na galeria.

Depois deste evento, a rainha, assim como o rei Felipe VI, vão desfrutar de uma pausa na agenda para aproveitarem o tempo em família, uma vez que a princesa Leonor regressou há poucos dias do País de Gales.

