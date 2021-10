Espanha celebra esta terça-feira, 12 de outubro, o Dia da Hispanidade e, à semelhança dos anos anteriores, as atenções voltaram-se para a rainha Letizia.

Este ano, a monarca destacou-se pela sobriedade e elegância com a estreia de um vestido azul celeste, de tamanho midi, com saia assimétrica.

Desde 2014, quando Felipe VI e Letizia começaram a presidir as comemorações da Festa Nacional, que a monarca elege modelitos do designer espanhol Felipe Varela. Este ano, e de acordo com alguns meios de comunicação espanhóis, a rainha deu continuidade a esta tradição.

