É caso para perguntar: a quem ficou melhor? Este domingo, 2 de janeiro, Catarina Furtado e Cristina Ferreira brilharam no horário da noite dos respetivos canais.

Se Catarina presenteou os telespectadores com a sua simpatia ao comando de 'The Voice Portugal', Cristina estreou-se na apresentação do 'Big Brother Famosos', na TVI, com o carisma que há muito lhe é reconhecido.

Curiosamente, uma coincidência levou a que as apresentadoras apostassem em visuais idênticos.

Ambas surgiram com vestidos brancos, de ombro. A diferença é que o de Cristina era mais largo e conceptual, enquanto que o de Catarina evidenciava a sua silhueta.

De qual mais gostou?

